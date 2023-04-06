Россиянин похвастался редкой монетой в соцсети и попал под статью Baza: житель Саратовской области опубликовал в соцсети фотографию монеты и попал под статью

Фото: shutterstock.com

Нумизмат из Саратовской области поделился в «Одноклассниках» фотографией редкой немецкой монеты 1938 года и попал под статью о пропаганде нацистской символики, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина разместил снимок монеты с изображением орла, держащего в лапах дубовый венок со свастикой. Предположительно, один из подписчиков пожаловался в правоохранительные органы.

Фото с монетой Третьего рейха мужчина разместил в закрытой группе, которую когда-то создал в «Одноклассниках» для таких же коллекционеров. Сейчас в ней состоит более 50 тысяч пользователей. Один из подписчиков оказался доносчиком либо сотрудником полиции.

По результатам экспертизы пришли к выводу, что монета подпадает под закон о пропаганде нацистской символики. На мужчину составили административный протокол. Коллекционеру грозит до 15 суток административного ареста или штраф.

Ранее сервис SuperJob опубликовал результаты исследования, согласно которым, россиян стали реже увольнять с работы из-за постов в соцсетях. По сравнению с 2020 годом, количество таких случаев уменьшилось в два раза. В ходе опроса лишь 18% работодателей сообщили, что мониторят активность сотрудников в соцсетях. При этом 61% организаций не интересуются, какие фото и сообщения публикуют их работники в интернете.