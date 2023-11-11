Россиянин похитил и две недели пытал возлюбленную из-за расставания SHOT: житель Уфы похитил и две недели пытал возлюбленную после расставания

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Житель Уфы похитил возлюбленную и в течение двух недель пытал ее в квартире, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, девушку спасла мать молодого человека, которая неожиданно пришла в гости к сыну. Сейчас уфимца разыскивает полиция.

Как передает канал, 21-летняя девушка приехала в Уфу на заработки и познакомилась с 24-летним мужчиной. Спустя недолгое время она заявила, что хочет расстаться с молодым человеком. После этого уфимец заманил ее к себе в квартиру под предлогом вечеринки с друзьями и жестоко избил. В плену девушка провела две недели, на протяжении которых ей регулярно наносили увечья.

Слышавшие крики соседи вызывали сотрудников правоохранительных органов, однако молодой человек не открывал двери и убеждал правоохранителей, что все в порядке. В один день к нему в квартиру неожиданно пришла мать, увидела избитую девушку и вызвала полицию, а ее сын в этот момент сбежал.

Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее гематомы по всему телу и трещины в позвоночнике. Она написала заявление на бывшего возлюбленного, который, как выяснилось, был судим за наркотики и кражу.

Ранее житель Екатеринбурга избил возлюбленную, которая захотела переночевать у матери. Издевательства мужчины попали на видео, на котором видно, как он вытаскивает женщину из автомобиля и начинает наносить увечья. Нападавшего задержали.