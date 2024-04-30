Россиянин погиб при пожаре после сброса зажигательного боеприпаса на дом В Курской области погиб мужчина после сброса зажигательного снаряда с БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинские вооруженные силы снова атаковали территорию Курской области, на этот раз они применили беспилотные летательные аппараты, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Один из них сбросил зажигательный боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. По словам губернатора, там вспыхнул пожар, при котором погиб местный житель. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

Сегодня украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким, — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью два украинских беспилотника. Еще один вражеский дрон был сбит над Белгородской областью.

До этого Старовойт сообщил о втором за последние сутки обстреле села Козино в Рыльском районе Курской области. В результате атаки травмы получили две местные жительницы, одну из них доставили в больницу, вторая скончалась на месте.