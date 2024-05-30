Россиянин погиб по дороге с работы при атаке ВСУ на «Газель» Гладков: в Белгородской области один житель погиб при атаке на машину дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель», на которой ехали домой с работы сотрудники сельскохозяйственного предприятия в селе Зозули Борисовского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, один пассажир погиб, еще девять получили ранения.

К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего… Еще девять человек пострадали: четыре женщины и пятеро мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

Гладков отметил, что водитель транспортного средства пытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, но как раз в этот момент беспилотник ВСУ нанес удар по людям. Кроме того, губернатор сообщил, что в селе упавший дрон повредил кровлю частного дома, но в этом случае никто не пострадал.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотника-камикадзе. В результате удара одна женщина получила осколочное ранение левой голени, а другая — контузию.