Россиянин поджег военкомат по требованию шантажиста В Мурманске 19-летний россиянин поджег военкомат по требованию интернет-шантажиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманске 19-летний местный житель поджег здание областного военкомата, сообщает Telegram-канал Baza. После задержания он заявил, что его заставил это сделать неизвестный шантажист во время онлайн-переписки.

Инцидент произошел в ночь на 14 мая. Молодой человек разбил стекло на цокольном этаже военкомата, залил раму горючей смесью, поджег и сбежал с места преступления. Возгорание произошло в кабинете соцобеспечения. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение через час. В результате произошедшего никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подозреваемого, тот сознался в поджоге и заявил, что его заставил это сделать неизвестный онлайн-собеседник путем шантажа и угроз расправой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали 67-летнюю пенсионерку при попытке поджечь военкомат. Женщина призналась, что к преступлению ее подтолкнул неизвестный мужчина, который целый месяц звонил по телефону и призывал поджечь здание комиссариата.

В феврале похожий случай произошел в Мордовии. Там 30-летний житель города Ковылкино поджег местный военкомат, желая отомстить участковому. Мошенники похитили у россиянина крупную сумму денег и убедили его, что к этому причастен полицейский. Они сообщили мужчине, что участковый находится в военкомате, и предложили поквитаться с ним путем поджога здания.