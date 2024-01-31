Россиянин поджег две бани в воинской части ради протеста против СВО Жителю Архангельска грозит 20 лет за поджог двух бань в воинской части

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Архангельске 18-летнему молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы за поджог двух бань, расположенных в воинской части, сообщает Telegram-канал Baza. Юноша также нанес нецензурные надписи на бронетехнику, таким образом протестуя против СВО. Сообщается, что им руководил некий куратор.

Известно, что в середине 2023 года молодой человек получал указания от неизвестных лиц. В период с июля по сентябрь житель Архангельска получил первое задание — проникнуть на территорию военного объекта и поджечь бани. Через несколько недель ему приказали исписать военную технику, находящуюся близ городского центра патриотического воспитания, уточняет издание.

Злоумышленника задержали в сентябре, когда ему было поручено уничтожить оборудование для ПВО. С собой у него была канистра с бензином, а все свои действия молодой человек снимал на камеру. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, максимальный срок лишения свободы по ней составляет 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на станции Несветай в Новошахтинске обнаружена подозрительная коробка, которая была привязана к железнодорожным путям вблизи грузовой станции. К устройству был примотан телефон марки Nokia, на место вызвали саперов и экстренные службы.