Мужчина подрался с полицейскими после ссоры с женой из-за грязного белья Житель Краснодарского края напал на участковых после ссоры с женой из-за грязного белья

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В Гулькевичах Краснодарского края мужчина напал на участкового, передает Telegram-канал Kub Mash. Наряд полиции вызвала его напуганная жена, с которой он поругался из-за грязного белья. Супруги разъехались, но несмотря на это, мужчина принес жене корзину с грязной одеждой и стал вести себя агрессивно, когда та не открыла дверь.

По информации канала, мужчину возмутило поведение супруги и он начал стучать в дверь. Женщина испугалась и вызвала полицию. Тогда супруг решил вернуться к себе до прибытия наряда, а корзину оставил у жены под дверью. По пути домой он наткнулся на полицейских, которые стали задавать ему вопросы. Он спрятался в своей квартире, но когда осознал, что стражи порядка уходить не собираются, вышел и набросился на них. Когда его скрутили, он со всей силы ударил по лицу одного из полицейских. Против него завели уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали велосипедиста, сломавшего зеркало Audi и после этого избившего владелицу машины. Инцидент произошел вечером 22 февраля на Народной улице в Невском районе города. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемым оказался местный 39-летний житель, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как выяснилось, велосипедист напал на женщину за рулем Audi после того, как та сделала ему замечание. Поводом стало то, что мужчина задел боковое зеркало ее автомобиля.