Россиянин первым в своем районе получил уголовку за дискредитацию армии Жителя Воронежской области оштрафовали за троекратную дискредитацию армии

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Жителя Лискинского района Воронежской области приговорил к штрафу 110 тысяч рублей по статье о дискредитации армии России, сообщила пресс-служба районного суда. Мужчина трижды размещал противоправный контент в соцсети и был приговорен к обязательным работам, но добился пересмотра дела. Он стал первым жителем района, кто подвергся уголовному наказанию по этой статье.

Трижды размещал на своей странице в соцсети тексты, в которых призывал помешать проведению специальной военной операции. Обвиняемый признал вину. Ранее его судили по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. <...> Это был первый случай в Лискинском районе, когда за дискредитацию ВС РФ привлекли к уголовной, а не к административной ответственности, — уточнили в суде.

В тот же день, когда вынесли решение, 27 апреля, стало известно о протоколах, составленных на фронтмена музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил России и демонстрации экстремистской символики. Дело было зарегистрировано в Тверском районном суде столицы. По одной из указанных статей Ванюкову грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, по второй — арест до 15 суток.