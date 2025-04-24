Россиянин перевел мошенникам 620 тысяч рублей под предлогом инвестиций В Ростовской области 51-летний мужчина перевел мошенникам 620 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шахтах 51-летний мужчина перевел мошенникам 620 тысяч рублей якобы для выгодных инвестиций, пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области. Пострадавший от финансовой пирамиды самостоятельно обратился в полицию.

Мошенники позвонили мужчине, представившись сотрудниками брокерской компании, сообщили в ведомстве. Злоумышленники пообещали россиянину высокий доход от вложений в «ценные бумаги» и отправили ссылку якобы на их приложение.

Правоохранители совместно с банком заблокировали украденные средства. По статье о мошенничества возбуждено уголовное дело.

Житель Краснодарского края ранее отдал мошенникам 5 млн рублей. Мужчина поверил «сотрудникам», которые пообещали ему установку счетчика и замену газового оборудования.

До этого 61-летний житель Калининского района Санкт-Петербурга перевел мошенникам 6,4 млн рублей. Мужчину убедили в том, что он общается с сотрудником Центрального банка.