Россиянин оставил шестерых окровавленных телят умирать на обочине Kras Mash: полиция ищет красноярца, который бросил полумертвых телят на обочине

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В Красноярской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разыскивают хозяина шестерых телят, которых он оставил умирать на обочине у Вознесенки, передает Telegram-канал Kras Mash. По его данным, россиянина попытаются найти по упаковкам, которые валялись рядом с животными, на них написаны данные, указывающие на владельца.

Гору мусора и полумертвых животных обнаружил в Красноярской области проезжающий мимо мужчина, он заметил, что некоторые коровы еще живы. Однако когда ветеринарные врачи прибыли на место, все телята были мертвы.

По информации природоохранительной прокуратуры, возраст скота — около полугода. Специалисты отдела ветеринарии взяли у животных пробы, после результатов экспертизы трупы утилизируют.

Ранее в Йеллоустонском национальном парке обнаружили труп самца оленя, пораженного «зомби-вирусом», который является одним из видов коровьего бешенства. Болезнь нарушает функции головного мозга, животное перестает реагировать на внешние раздражители, перестает бояться людей, а также пускает слюни и бесцельно бродит, пока не умрет. В настоящий момент специалисты, занимающиеся изучением механизмов распространения вируса, не исключают, что он может преодолеть межвидовой барьер и перекинуться на других животных, а затем и на человека.