Жителю Железногорска грозит до пяти лет тюрьмы за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае житель Железногорска стал фигурантом уголовного дела о дискредитации российской армии, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. Уточняется, что причиной стал один из постов, опубликованный на странице мужчины в соцсети.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Железногорска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, — указано в заявлении.

Ранее, в конце апреля, в Москве по делу о дискредитации армии России задержали 67-летнего педиатра Надежду Буянову с 40-летним стажем, имевшую «безупречную репутацию». На нее пожаловалась 34-летняя вдова участника СВО после слов медика о том, что погибший был «законной целью для Украины». Дело вызвало широкий резонанс в обществе, в поддержку врача выступили правозащитники и ее коллеги.

До этого стражи правопорядка задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова, который проходит обвиняемым по делу о распространении фейков про ВС РФ. Основанием послужил репост публикации в Telegram о событиях в Буче. Журналиста поместили в ИВС в Хабаровске.

Также ранее стало известно о требовании СК заочно арестовать блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в дискредитации российской армии, а до этого он был объявлен в розыск.