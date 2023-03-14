Россиянин ограбил собутыльника ради поминок кота и оказался за решеткой Под Красноярском ограбившего друга ради поминок кота мужчину приговорили к 4,5 года колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Железногорске Красноярского края суд приговорил 45-летнего мужчину к 4,5 года колонии строгого режима за ограбление его 36-летнего собутыльника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Осужденный рассказал, что украл деньги, чтобы помянуть умершего кота.

Мужчина ограбил знакомого прошлым летом. Во дворе общежития он избил товарища и похитил сумку, в которой лежали 3,5 тысячи рублей. В течение часа полицейские задержали подозреваемого и доставили его в межмуниципальное управление.

На допросе мужчина рассказал, что за несколько часов до этого он вместе со знакомыми распивал алкоголь, но потребовалась добавка. Отправившись в магазин, задержанный увидел, что его кота, гулявшего во дворе, сбила машина. Мужчина вместе с собутыльниками похоронил питомца, после чего отправился в фотоателье, где заказал снимок кота в траурной рамке.

Вернувшись во двор, железногорец потребовал у находившегося там 36-летнего знакомого денег на достойные «поминки». Получив отказ, он толкнул потерпевшего, а затем срезал ремешок его сумки и забрал ее себе. Когда обвиняемый ушел, потерпевший обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе.

Мужчину привлекли к ответственности по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». До вынесения приговора он находился под стражей.

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