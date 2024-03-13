Россиянин ограбил собутыльницу ради сережек, чтобы подарить их жене Mash: под Калининградом мужчина ударил собутыльницу и украл сережки ради жены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель поселка Луговое в Калининградской области ограбил собутыльнику, забрав у нее серьги, чтобы подарить своей жене, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Мужчине теперь грозит четыре года тюрьмы, а украшения оказались обычной бижутерией.

Как уточняется, события разворачивались в одном из домов поселка Чернышевское, где на пьянку собрались женщина и двое мужчин. В процессе на фоне горячительных напитков между гостем и хозяйкой произошел конфликт — мужчина дал женщине пощечину, выгнал ее из-за стола, а затем сорвал с нее сережки. Вскоре после этого злоумышленник скрылся с места происшествия, а пострадавшая обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали «по горячим следам», им оказался 35-летний мужчина из соседнего поселка. Его поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что похищенное на самом деле практически ничего не стоит.

Ранее сотрудники Росгвардии в Москве задержали водителя на арендованном авто, который решил устроить погоню с сотрудниками правоохранительных органов ради того, чтобы впечатлить девушку. Также отмечается, что мужчина решился на этот поступок в нетрезвом состоянии. Виновник происшествия, 23-летний молодой человек, отказался от медосвидетельствования.