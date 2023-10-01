Россиянин ограбил 10-летнего школьника ради выпивки В Находке мужчина ограбил школьника, чтобы купить выпивку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае мужчина ограбил 10-летнего мальчика из-за того, что ему не хватало денег на покупку алкоголя, сообщает региональное управление МВД на своем сайте. Причиненный ущерб составил более пяти тысяч рублей.

Инцидент произошел в городе Находке. В полицию обратилась мать школьника. Она рассказала, что неизвестный мужчина напал на ее сына, когда тот возвращался из школы со своими друзьями. По ее словам, злоумышленник схватил мальчика за рюкзак и стал требовать денег. Напуганный школьник вывернулся и убежал, оставив портфель в руках мужчины. Из ближайшего магазина он позвонил родителям и рассказал о произошедшем. Мать мальчика обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ППС задержали 56-летнего неоднократно судимого местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. Злоумышленник рассказал, что ему нужны были денежные средства на покупку алкоголя, поэтому он решил пойти на преступление, предполагая, что у ребенка в рюкзаке могут быть деньги или банковская карта, — рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина, вооруженный игрушечным пистолетом, ограбил булочную. Его добычей стали шесть тысяч рублей. Некоторое время спустя злоумышленника задержали в квартире его друзей, где тот распивал спиртные напитки.