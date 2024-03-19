Россиянин незаконно провел в СИЗО четыре года и получил за это 4 млн рублей Житель Санкт-Петербурга отсудил у государства 4 млн рублей за четыре года в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев выиграл суд против государства по иску о незаконном уголовном преследовании, из-за которого более четырех лет он провел в СИЗО, говорится в заявлении объединенной пресс-службы судов Северной столицы. Мужчина в качестве компенсации получил 4 млн рублей — по 1 млн за каждый год пребывания в неволе.

В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного, — заявил Горностаев.

Иск россиянина рассмотрел Василеостровский районный суд Петербурга, ответчиком выступило Министерство финансов России. Главным тезисом защиты стал тот факт, что в 2022 году Горностаева оправдали с правом на реабилитацию. К тому времени мужчина провел под стражей четыре года восемь месяцев и 15 дней.

Ранее бывший следователь по особо важным делам, посадивший в тюрьму экс-начальника ГУЭБиПК МВД, через суд добился права жить в служебной квартире, откуда его хотели выселить после выхода на пенсию по выслуге лет. В суде офицер доказал, что Следственный комитет не предоставил ему единовременную социальную выплату либо квартиру, несмотря на то, что он отстоял в очереди 15 лет и отслужил 22 года.