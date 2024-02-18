Россиянин вызвал скорую и набросился с ножом на медсестру Житель Волгограда напал с ножом на медсестру и фельдшера скорой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодой человек набросился с ножом на приехавших к нему на вызов сотрудников бригады скорой помощи в Волгограде, говорится в сообщении Клинической станции скорой медицинской помощи в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшие фельдшер и медсестра не получили серьезных травм.

Уточняется, что нападавшему 22 года. Происшествие случилось в Кировском районе города в квартире мужчины, к которому медработники приехали на вызов.

При исполнении вызова в Кировском районе Волгограда в квартире пациента на фельдшера бригады № 511 и медсестру было совершенно нападение, — следует из сообщения станции.

В организации уточнили, что медикам удалось избежать серьезных травм, однако пока все вызовы временно будут обслуживаться другими бригадами. Известно также, что фельдшер пишет заявление в полицию о нападении.

Ранее автомобиль скорой помощи попал в ДТП, торопясь на место аварии с участием школьного автобуса в Псковской области. Машина скорой вылетела с дороги и опрокинулась, пострадали водитель и фельдшер.