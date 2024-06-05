Россиянин может получить пожизненный срок за сожжение четырех сельчан Прокурор просит пожизненный срок 19-летнему уральцу за сожжение четырех человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокурор запросил наказание в виде пожизненного лишения свободы для 19-летнего Егора Стародубцева, обвиняемого по делу о сожжении заживо четырех жителей села Тарасково, сообщила Lenta.ru. Дело рассматривается в Свердловском областном суде.

Прокурор привел показания свидетелей, которые охарактеризовали обвиняемого как склонного к поджогам человека, который ведет асоциальный образ жизни. В последнем слове Стародубцев сказал, что не согласен с запрошенным для него наказанием. Приговор огласят 17 июня.

Следствие считает, что Стародубцев совершил первый поджог в апреле 2023 года из соображений мести. В состоянии алкогольного опьянения он решил сжечь дом несовершеннолетней подруги и ее матери. Также он похитил телевизор.

По версии следователей, второй поджог обвиняемый совершил в мае прошлого года гостях у знакомого. В доме находилось еще три человека, которые распивали спиртное. Между подсудимым и хозяином дома произошел конфликт, и Стародубцев решил расправиться с обидчиком.

Следствие уточняет, что обвиняемый поджег сухие доски у входа в дом, заблокировав единственный выход. После этого он покинул место преступления. Находившиеся в доме люди не выжили.