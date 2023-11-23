Россиянин кувалдой разнес памятник героям ВОВ В Ростовской области задержали мужчину за осквернение памятника героям ВОВ

Фото: СУ СК России по Ростовской области

Полиция Ростовской области задержала мужчину, который кувалдой разгромил памятник в честь героев Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По факту осквернения мемориала возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника воинам-освободителям Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

По информации следствия, 22 ноября мужчина умышленно нанес удары тяжелым предметом по мемориальным доскам с именами погибших воинов. Криминалисты осмотрели место происшествия и зафиксировали все повреждения. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма. По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества. Для этого он вылил неустановленную жидкость на пламя и разбросал венки.