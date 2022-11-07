Россиянин избил и обматерил мобилизованного, сняв это на видео

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В городе Белорецк Республики Башкортостан местный житель избил соседа после возвращения с места боевого слаживания, сообщает «Мой Башкортостан». Близкие потерпевшего рассказали журналистам портала, что нападавший записал видео с призывником. На видеоролике мужчина оскорбляет и обвиняет избитого нецензурной бранью.

Собеседники портала отметили, что пострадавшего призвали на службу в ходе частичной мобилизации, после чего мужчина отправился в Казань для подготовки для участия в СВО. Призывник, как сообщили в источнике, работает на белорецком металлургическом комбинате. Спустя какое-то время руководство предприятия попросило вернуть сотрудника для работы.

После того, как мужчина вернулся домой, его буйный сосед посчитал несправедливым тот факт, что другие мобилизованные уехали на Украину, а часть военных «забронировало» руководство. Затем злоумышленник избил призывника, а после обматерил. При этом сам агрессор в зону спецоперации ехать не собирается.

Наши правоохранительные органы не принимают никаких мер! <...> А сам (агрессор. — NEWS.ru) сидит дома..., и еще соизволяет распоряжаться чьей-то судьбой и здоровьем, — сообщили близкие потерпевшего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили двоих мобилизованных в Подмосковье. По данным канала, виновников драки задержали: им грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство». Инцидент произошел в городе Электросталь, двое мобилизованных приехали туда для покупки необходимых вещей перед отправкой в зону спецоперации, между ними и двумя бойцами ММА произошел конфликт, переросший в драку.