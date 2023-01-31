Жестокое избиение жителем Уфы трех женщин попало на видео Житель Уфы избил и ограбил трех женщин за полтора часа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

35-летний Шамиль Родионов за полтора часа избил и ограбил трех женщин в Уфе, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, первыми жертвами преступника стали сотрудницы массажного салона на улице Гагарина, после этого Родионов избил девушку у подъезда и украл у нее iPhone. Мужчину задержали. Он признался во всех совершенных преступлениях.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, показан момент избиения сотрудниц массажного салона. Родионов подошел к администратору заведения со спины и со всей силы ударил головой о стол. Одна из женщин попыталась остановить дебошира, но у нее не получилось.

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