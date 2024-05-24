Осужденный в Екатеринбурге беглец спрятался от полицейских в смрадном месте В Екатеринбурге нашли бежавшего от правосудия грабителя в мусорном баке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН нашли осужденного беглеца в уличном мусорном баке, сообщает ГУФСИН по Свердловской области. Как уточнили в ведомстве, мужчину осудили на три года по статьям о грабеже и краже (ст. 161 и 158 УК РФ), однако суд смягчил наказание и отправил мужчину на принудительные работы, на которые преступник ходить отказался.

Мужчину обнаружили во время операции сотрудников ГУФСИН под названием «Розыск». Стражи порядка пришли к нему домой, однако тот отказывался открывать дверь. Когда сотрудники органов правопорядка проникли в помещение силой, мужчине удалось вырваться. Почти сразу его обнаружили на помойке в мусорном баке, где тот пытался спрятаться.

После проникновения в квартиру разыскиваемый предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов и пытался спрятаться в мусорном баке, но был обнаружен, — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина стал свидетелем кражи крупной суммы денег из автомобиля, припаркованного на улице, и отнял у вора похищенное. Украденные деньги в размере 46 млн рублей передали владельцу. Позже полицейские задержали 32-летнего подозреваемого.