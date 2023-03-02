Россиянин хотел раскрыть Украине данные о военных объектах России

Фото: ФСБ РФ

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре, который хотел передать военной разведке Украины данные о военных объектах Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Агентство уточняет, что речь идет об объектах, дислоцирующихся на территории Хабаровского края.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно через интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ, — сообщает ФСБ.

По данным ведомства, информация может помочь в осуществлении диверсий и терактов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее два жителя Севастополя предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Один из них передавал данные по электронной почте, второй не успел их отправить — обоих задержали. Против них были возбуждены уголовные дела о госизмене и о сотрудничестве с иностранным государством.