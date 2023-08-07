Россиянин донес на швейный цех из-за схожести логотипа с гербом Украины Житель Подмосковья донес на швейный цех из-за «украинского трезубца» в логотипе

Фото: NEWS.ru

Житель Подмосковья написал заявление в полицию на швейный цех в городе Краснознаменске, увидев в его логотипе схожесть с гербом Украины, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его мнению, цех следует наказать за использование подозрительной символики.

Цех расположен на улице Генерала Шлыкова. Он занимается пошивом, ремонтом и реставрацией одежды. По словам заявителя, в логотипе предприятия присутствует элемент, который напоминает «украинский трезубец».

Ранее жительница Западного административного округа Москвы заявила в полицию на 83-летнюю соседку, увидев в окне ее квартиры «флаг Украины». Поводом для доноса послужило то, что пенсионерка установила на подоконнике два куска картона, чтобы защитить от солнца цветы. Со стороны квартиры листы картона белого цвета, а с внешней — желтого и синего. Полицейские в ходе проверки изъяли листы картона. Семья пенсионерки назвала произошедшее недоразумением.

В начале мая в столице задержала водителя из-за жалобы соседей, которые заявили, что мужчина наклеил на бампер своего автомобиля скотч в цветах флага Украины. По словам мужчины, «флаг Украины» у него получился случайно, когда он попытался скрыть скотчем дефект.