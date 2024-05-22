Россиянин чуть не умер после неудачной попытки почистить уши Житель Подмосковья чуть не умер после чистки ушей ватными палочками

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Житель Подмосковья чуть не умер после чистки ушей ватными палочками, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». 28-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на потерю слуха и гнойный отит. Как отказалось, проблемы начались несколько лет назад после очередной гигиенической процедуры. Врачи все это время предлагали лечить инфекцию терапией, но состояние пациента ухудшилось до критического.

Как выяснилось, у пациента воспалена половина уха, был риск отрыва тромба и сепсиса, он нуждался в срочной операции. После удаления гноя и тромба из уха пациент пошел на поправку, говорится в публикации. Теперь мужчину ждет еще одна операция по восстановлению слуха.

Ранее заведующий оториноларингологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Евгений Брандман рассказал, что россиянка с сильным отеком лица чуть не умерла из-за невылеченного насморка. Он стал причиной острого гнойного воспаления подкожной клетчатки. По словам врача, у пациентки сформировались флегмоны глазниц и лица, что могло привести к тяжелейшим последствиям вплоть до смертельного исхода. Медикам удалось ее спасти, сейчас она чувствует себя хорошо

Также сообщалось, что в житель Подмосковья едва не погиб после того, как в его горле застряла рыбная кость. Пострадавший проходил с ней несколько дней, пока не почувствовал сильную боль. Врачи оказали ему помощь.