Россиянин пытается «воскреснуть» через суд SHOT: житель Уфы два года считается мертвым из-за ошибки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Уфы Александр Николаев уже два года пытается доказать через суд, что он не умирал, хотя налоги на его имя продолжают приходить, передает Telegram-канал SHOT. Сообщается, что мужчина оказался «умершим» из-за бюрократической ошибки после смерти его полного тезки, проживавшего в Чите.

Как уточняет канал, в 2022 году Александра для проверки документов остановили патрульные ГИБДД. Тогда один из сотрудников отметил, что в базе данных он числится мертвым. Водительские права жителя Уфы при этом вскоре аннулировали. Впоследствии мужчина выяснил, что причиной стала ошибка в документах — человек с такими же ФИО и идентичной датой рождения скончался, но во всех реестрах умершим значится не он, а житель Уфы.

Сам мужчина признался, что ситуация выглядит комично, но у него и его близких возникли большие проблемы. Россиянин заявил, что все его документы недействительны и он не может пользоваться машиной. При этом, по его словам, все эти два года он исправно платит налоги. Александр решил обратиться в суд и надеется, что ошибку все-таки исправят.

Ранее в Индонезии нашли живым офицера полиции Абрипа Асепа, которого 17 лет считали мертвым. Полицейский пропал во время цунами, обрушившегося на страны Юго-Восточной Азии в декабре 2004 года. Оказалось, что мужчина выжил. Из-за пережитого в результате удара стихии у него началось психическое расстройство, с которым он и попал в лечебницу, расположенную в провинции Ачех. Родственники полицейского были шокированы известием о том, что он жив, и были удивлены тем, что на протяжении почти двух десятков лет клиника не уведомила их о том, где находится Асеп.