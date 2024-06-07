Суд разрешил россиянину оставить случайно зачисленные 1,7 млн рублей Жителю Железногорска по ошибке перечислили зарплату в 76 раз больше заработанной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприимчивый житель Железногорска через суд доказал, что зачисленная на карточку зарплата в размере 1,7 млн рублей вовсе не является ошибкой, передает Telegram-канал SHOT. Предновогоднюю зарплату он потратил на автомобили, золото и помощь бойцам.

В конце прошлого года Андрей устроился работать в железногорскую компанию заготовщиком на прокатном станке. За первый месяц он получил 17 тысяч рублей, а за второй — 1 722 462,78 рубля. Крупная сумма упала на карту с пометкой «Зарплата за декабрь». Парень быстро понял, как ему повезло, и оформил больничный. После нового сотрудника вызвали на ковер к директору. Сам Андрей признается, что ему угрожали, требуя подписать документы, чтобы оспорить перевод в суде, и даже грозились отобрать машину.

Компания обратилась в суд, но проиграла. Затем подала кассацию, но вновь отказалась не в выигрыше. Андрей смог доказать, что ошибка с переводом была технической, а не арифметической. Бухгалтер что-то перепутала и не убрала лишние цифры, и вместо 22 462,78 рубля перечислила в 76,6 раза больше.

Внезапно разбогатевший заготовщик купил на декабрьскую зарплату «Шевроле-Круз» и «Шевроле-Авео», золотые украшения жене, а часть средств направил на помощь бойцам ЛНР.

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