Россиянин «отошел по нужде», бросив автомобиль посреди трассы в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму россиянин бросил автомобиль с открытой дверью посреди трассы, чтобы «отойти по нужде», пишет «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу МВД Крыма. Сотрудникам ГАИ удалось установить личность нарушителя. Им оказался 36-летний житель Воронежа, который временно проживает на полуострове.

Как уточняет издание, видео, на котором мужчина оставил автомобиль на дороге и отошел на обочину, стало распространяться в социальных сетях. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом проходить медосвидетельствование он отказался.

Позже было установлено, что мужчина уже лишен права управления транспортным средством за аналогичное нарушение. Его машину после инцидента в Крыму эвакуировали на спецстоянку.

В Санкт-Петербурге ранее водитель избил молодого человека, который показал ему неприличный жест. Пострадавший переходил дорогу вместе с компанией из восьми человек вне зоны пешеходного перехода. Водитель не стал пропускать пешеходов, из-за чего один из участников движения показал водителю средний палец.

До этого в сочинском поселке Вардане каршеринговый автомобиль въехал в торговый зал местного супермаркета «Пятерочка». По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.