Россияне застряли на колесе обозрения из-за крысы Грызун случайно обесточил две школы, садик и колесо обозрения в Улан-Удэ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крыса случайно обесточила две школы, садик, поликлинику и колесо обозрения в Улан-Удэ, передает Telegram-канал Baza. В материале сказано, что грызун пробрался в щиток на распределительной станции, устроил короткое замыкание и заставил отдыхающих на колесе обозрения зависнуть в воздухе. Инцидент произошел вечером 20 апреля.

По информации канала, помимо аттракциона, без света на 40 минут остались три насосные станции. В результате застрявших на колесе обозрения людей снимали вручную.

До этого продолжающиеся забастовки коммунальщиков привели британский Бирмингем к нашествию грызунов. В связи с этим правительство второго по величине города Соединенного Королевства обратилось за помощью к вооруженным силам страны, чтобы справиться с кризисом, так как ситуация начала ухудшаться. По словам экспертов по борьбе с вредителями, город стал апокалиптическим.

Ранее сообщалось, что акции японского холдинга Zensho Holdings, который управляет сетью ресторанов Sukiya, обвалились на 7,1% из-за крысы в мисо-супе. По словам источника, один из посетителей заведения нашел грызуна в своей тарелке. На минимуме акции упали до 7918 иен (4,5 тысячи рублей).