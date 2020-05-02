Россияне вернулись в Благовещенск вывозным рейсом из Шанхая

https://static.news.ru/photo/64cb830c-8ca9-11ea-acae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авиакомпания «Аврора»/facebook.com

Жители Амурской области вернулись из Шанхая на вывозном рейсе. Об этом сообщает правительство региона.

Рейс HZ-5477 авиакомпании «Аврора», следующий по маршруту Шанхай — Владивосток — Благовещенск, прибыл в Благовещенск, — рассказали в правительстве области.

Всего на борту находились 12 россиян.

Ранее эвакуационный рейс «Уральских авиалиний» вывез из Таиланда 116 россиян. 24 человека летели до Ростова, 55 — до Уфы и 35 человек — до Екатеринбурга.

1 мая из Каира в Москву рейсом авиакомпании EgyptAir вернулся 121 россиянин. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров рассказал журналистам, что на борту было много пожилых и больных, а также беременные. Эвакуация прошла нормально.

NEWS.ru писал, что российское правительство выделит дополнительную денежную помощь для россиян за рубежом. Она пойдёт на продление виз, оплату проживания и питания. Кабмин продолжает принимать меры, чтобы эвакуировать россиян из-за границы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс возвращения россиян будет продолжаться до восстановления регулярного сообщения.

Всего в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек, 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 умерли.