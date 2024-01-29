Россияне устроили дрифт с фейерверками, протаранили стену и попали на видео Жители Уфы организовали заезд с пиротехникой и устроили ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Уфы устроили заезд с пиротехникой, один из них в ходе дрифта врезался в ограждение, сообщает Telegram-канал «112». На ролики, распространившиеся в соцсетях, обратил внимание мэр города Ратмир Мавлиев. Он опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал недопустимыми такие заезды и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения.

Безусловно, это красиво, когда исполняется на специально оборудованных трассах! В городе такое недопустимо! Водителей прошу соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизни других участников дорожного движения! — написал он.

По данным «112», авария произошла на улице Карла Маркса. В ходе дрифта водитель одной из BMW не справился с управлением и врезался в ограждение. Канал сообщает, что он не пострадал.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что несколько жителей Москвы были привлечены к административной ответственности после дрифта с фейерверками. По ее словам, реакция сотрудников полиции была мгновенной. Все службы сработали четко и слаженно, поэтому нарушители были задержаны менее чем за сутки.