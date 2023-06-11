Россияне стали реже пользоваться банковскими картами «Известия»: число активно используемых россиянами карт сократилось на 3%

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В первые три месяца 2023 года граждане России стали менее активно использовать банковские карты, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка Российской Федерации (ЦБ). Об этом свидетельствует резкое снижение числа карт, с которых совершалась хотя бы одна операция.

Согласно статистике ЦБ, общее число выпущенных банковских карт увеличилось на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, число карт, которые активно использовались (то есть с которых осуществлялась хотя бы одна транзакция в течение квартала), уменьшилось на 3%.

Среди физических лиц число активно используемых карт сократилось на 7,39 миллиона, что составляет 2,9%, в то время как среди юридических лиц число таких карт уменьшилось на 269 тысяч или 9,8%. Кроме того, объем операций с использованием банковских карт, включая снятие наличных денег и оплату товаров, сократился на 5 триллионов рублей, что составляет 11,9% год к году.

Ранее Центробанк подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита, которые закрепят на законодательном уровне запрет на навязывание любых дополнительных услуг к кредиту. Регулятор пояснил, что речь идет о дополнительных действиях, которые направлены на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что отказ от этих услуг приведет к отказу банка предоставлять кредит. Представители ЦБ уточнили, что если эти товары и услуги являются фактическим условием для предоставления кредита и влияют на условия договора, то они должны быть перечислены в заявлении.