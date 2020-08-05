Россияне смогут получить путёвки в Крым со скидкой в 90%

https://static.news.ru/photo/642329ac-d73e-11ea-9cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российским туристам начнут продавать туры для отдыхающих через электронную систему «Фортуна». С помощью неё они смогут получить скидку на отдых до 90%.

Так, в системе туристы будут выбрать регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность поездки и дату вылета. В рамках одного тура путешественник сможет посетить несколько отелей. Разработчики отмечают, что данная система позволит контролировать незапланированный рост цен, удерживая их в рамках рынка. Она начнёт работу в конце августа 2020 года.

Первым с новой системой начнёт работу туроператор «Библио Глобус».

Ранее Роспотребнадзор разработал правила расстановки шезлонгов на пляжах в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, они должны быть выставлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Как писал NEWS.ru, турпоток на курорты Крыма и Краснодарского края постоянно растёт и предпосылок для его снижения нет, считают в краевом Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Только в этом году российские черноморские курорты посетили более 4 млн человек.