Россияне смогут бронировать отели в Крыму с 1 июля

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Отдых в Крыму будет доступен россиянам для бронирования с 1 июля 2020 года, при этом число заинтересованных в отпуске на полуострове выросло в 20 раз, сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.

Курортный сезон в Крыму откроется в понедельник, 15 июня, но в первые недели после этого разместиться в отелях, гостиницах или санаториях смогут только жители полуострова. Однако режим самоизоляции и двухнедельный карантин по приезде в Крым будут сняты после «длинных» июньских выходных, передаёт ТАСС.

С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в республике и городе Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно- курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля, — заявил глава Мастерства курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Уточняется также, что все жители России могут обратиться на горячую линию министерства и прояснить связанные с запланированным отдыхом вопросы.

Как писал NEWS.ru ранее, министерство курортов и туризма Республики Крым опубликовало перечень документов, необходимых для размещения в санаториях, в их число входит и справка об отрицательных результатах теста на коронавирус.