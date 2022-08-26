Россияне скончались после того, как выпили неизвестную жидкость из канистры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое россиян из Волгоградской области погибли после того, как выпили неизвестную жидкость из пятилитровой канистры, найденной на свалке, сообщается на сайте регионального управления СКР. По предварительным данным, скончавшиеся отравились суррогатным алкоголем. Инцидент произошел 25 августа.

Погибшими оказались двое мужчин и женщина. Последняя умерла сразу после того, как употребила жидкость из канистры. Ее собутыльников доставили в реанимацию, где они позднее скончались.

Представители СКР отправили канистру на судебную экспертизу. Следствие начало проверку инцидента.

9 января в Тюмени девять человек скончались в результате отравления суррогатной водкой. По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в сбыте некачественной продукции задержали.