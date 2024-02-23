Россияне пришли в ужас от объекта ЮНЕСКО с лысой лисой и гнилыми деревьями Mash: местные жители жалуются на ужасающее состояние Куршской косы

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Жители Калининградской области, приезжающие на Куршскую косу, жалуются на ее ужасающее состояние, сообщил Telegram-канал Mash Amber. Национальный парк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, однако все, что видят туристы, это залитый берег, гнилые деревья и полулысые лисы, говорится в публикации.

Вместе с тем, по данным канала, за проезд на косу, берут плату — 750 рублей за машину. Местные жители беспокоятся, что если за парком не начать ухаживать, то ситуация станет еще хуже. При этом они отмечают, что камера не может передать всего ужаса происходящего.

Ранее сообщалось, что комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать вулканы Камчатки в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, эксперты приняли взвешенное решение. По ее словам, главную роль в этом сыграл комплекс мероприятий, проводимых Минприроды. Вместе с тем она сообщила, что ведомство занимается созданием на полуострове особо охраняемой природной территории федерального значения «Вулканы Камчатки». В ЮНЕСКО по достоинству оценили работу России по повышению охранного статуса этого объекта, добавила Абрамченко.