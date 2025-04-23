Россиянин включал гимн Украины перед матерями бойцов СВО Житель Приморья включал перед матерями бойцов СВО гимн Украины

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Соседи пожаловались на 73-летнего жителя поселка Перелетный в Михайловском районе Приморья, который включал гимн Украины, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Отмечается, что в населенном пункте проживают матери бойцов СВО и участники спецоперации.

Как видно на опубликованных каналом кадрах, местный житель выносит мощную колонку во двор и громко включает гимн Украины. Кроме того, он выкрикивает украинские лозунги и открыто признается этой стране в любви.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженца Крыма за выкрик украинского националистического лозунга в московском метро. Выяснилось, что мужчина действовал из-за негативного отношения к проведению Россией спецоперации на Украине. Инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

До этого Тверской суд Москвы признал жительницу столицы виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и назначил ей административное наказание. Сумма штрафа не раскрывается. Отмечается, что в начале декабря девушка нарисовала мелом на Кремлевской стене цветок и выкрикивала лозунги, «выражающие негативное отношение к ВС РФ и их участию в СВО».