Огромный баннер с орфографической ошибкой, посвященный предстоящим выборам президента России, повесили на один из жилых домов Обнинска в Калужской области, сообщило издание «Подъем» со ссылкой на комитет по взаимодействию со СМИ городской администрации. После многочисленных жалоб горожан плакат был демонтирован.
Человеческий фактор. К сожалению, такое бывает. Сейчас баннер с ошибкой демонтирован, и мы очень рассчитываем, что к концу сегодняшнего дня на его месте появится баннер уже с верным написанием. Бывает, такое случается в жизни, случаются неприятности, но это человеческий фактор в чистом виде, — заявили в комитете.
На предвыборном баннере слово «Российская» было написано с одной буквой «С». В администрации возложили вину за произошедшее на компанию-подрядчика. При этом не уточняется, понесет ли организация какое-либо наказание за допущенную ошибку.
Ранее в пригородах столицы Ливана Бейруте были замечены огромные билборды с портретами президента России Владимира Путина. На плакатах также изображены российские флаги и государственная символика страны.