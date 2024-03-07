Россияне пожаловались на предвыборный баннер с ошибкой в слове «Подъем»: в Обнинске повесили предвыборный баннер с орфографической ошибкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огромный баннер с орфографической ошибкой, посвященный предстоящим выборам президента России, повесили на один из жилых домов Обнинска в Калужской области, сообщило издание «Подъем» со ссылкой на комитет по взаимодействию со СМИ городской администрации. После многочисленных жалоб горожан плакат был демонтирован.

Человеческий фактор. К сожалению, такое бывает. Сейчас баннер с ошибкой демонтирован, и мы очень рассчитываем, что к концу сегодняшнего дня на его месте появится баннер уже с верным написанием. Бывает, такое случается в жизни, случаются неприятности, но это человеческий фактор в чистом виде, — заявили в комитете.

На предвыборном баннере слово «Российская» было написано с одной буквой «С». В администрации возложили вину за произошедшее на компанию-подрядчика. При этом не уточняется, понесет ли организация какое-либо наказание за допущенную ошибку.

Ранее в пригородах столицы Ливана Бейруте были замечены огромные билборды с портретами президента России Владимира Путина. На плакатах также изображены российские флаги и государственная символика страны.