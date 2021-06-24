Россияне подсчитали затраты на выпускные для школьников

Родители Новосибирска подсчитали затраты на школьные выпускные для своих детей. Как пишет «МК в Новосибирске», не учитывалась стоимость костюмов, макияжа и причёсок.

В общие расходы для всех родителей выпускников входят: организация банкетов, подарки учителям и школе, выпускные фотоальбомы, а также разные мелочи — ленты и шары.

Выяснилось, что 23% родителей потратили от 12 до 15 тысяч рублей, 17% — от 10 до 12 тысяч. Самых экономных, которые уложились в бюджет 7–10 тысяч, оказалось 11%. Ещё 7% вовсе отказались тратить деньги на выпускной вечер.

По словам родителей, в среднем стоимость ресторана или кафе с развлекательной программой в Новосибирске обойдётся от 5 до 11 тысяч с человека. Ещё от 1,5 до 2,5 тысячи рублей с человека будут стоить услуги фотографа. На подарок классному руководителю родители потратят по тысяче рублей, то есть учитель может рассчитывать на ценный презент стоимостью 25–30 тысяч рублей.

Ранее российский стилист Влад Лисовец дал совет, как сэкономить на выпускном наряде.

По данным Минпросвещения РФ, в связи с пандемией Всероссийский выпускной для школьников пройдёт 25 июня в онлайн-формате.