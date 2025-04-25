Обмелевшее водохранилище вновь обнажило останки с затопленного кладбища Под Новосибирском водохранилище обнажило останки с затопленного кладбища

Фото: Andrey Titov/Global Look Press

В Новосибирской области жители Бердска обнаружили останки с затопленного кладбища на берегу Обского водохранилища, пишет «Сиб.фм». После того как вода и лед отступили, в песке нашли человеческие черепа, кости и даже фрагменты гробов.

До 1953 года в месте обнаружения останков стоял город, сообщило издание. Когда приняли решение строить водохранилище, жилые дома перенесли, однако часть построек и кладбище так и остались на месте.

В период сезонного спада уровня воды на берегу регулярно обнаруживают артефакты с затопленных земель — от старинных монет и керамики до обломков зданий. В прошлом здесь даже нашли саркофаг купца Горохова — его останки позже перезахоронили.

Археологи ранее обнаружили первое материальное доказательство боев гладиаторов с дикими животными. В ходе раскопок древнеримского захоронения в Йорке ученые нашли скелет мужчины со следами зубов крупного хищника, вероятно льва.