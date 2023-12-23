ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек ВСУ потеряли восемь долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские войска потеряли восемь долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, при этом погибло более 100 бойцов ВСУ.

Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными, — сообщил военный.

Он отметил, что российские бомбардировщики и тяжелые огнеметные системы ударили по опорным пунктам, пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки, Урожайного. Также были сорваны четыре попытки Украины провести ротацию в районах Новодонецкого и Червоного.

Накануне он рассказал, что за сутки украинские войска потеряли до 65 солдат на Южно-Донецком направлении. Кроме того, российскими военными были уничтожены свыше десяти долговременных огневых точек противника, а также один танк. Помимо этого, подразделения группировки «Восток» нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Катериновки и Новомихайловки. В результате были уничтожены танк и более 10 украинских военных.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южно-Донецком направлении. ВСУ также потеряли три автомобиля. Авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре.