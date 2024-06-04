Россиянам рассказали об успехах ВС РФ в районе Работино Рогов: бойцы ВС РФ продвинулись на полкилометра севернее Работино

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие Вооруженных сил России продвинулись севернее населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские части были оттеснены на этом направлении примерно на полкилометра. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Наши ребята продвинулись севернее Работино. Сейчас противник находится уже на удалении в 500-700 метров от северных окраин села, — сказал Рогов.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины предпринимают попытки контратаковать. Несмотря на это, российские военные отвечают на действия противника и пресекают контратаки.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что российские силы отбросили подразделения ВСУ к северным окраинам населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. По его словам, это вынудило противника начать перебрасывать туда подразделения и технику из Макаровки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Активные боевые действия продолжаются и у Урожайного на Времевском направлении. Рогов уточняет, что там ВС РФ продвинулись в самом населенном пункте, а восточнее него — взяли ранее занятые противником лесопосадки.