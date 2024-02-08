Россиянам рассказали о самых полезных фруктах в феврале Роспотребнадзор: в феврале полезно есть яблоки и цитрусовые

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В феврале самыми полезными для здоровья фруктами являются яблоки и цитрусовые, пишет «МК в Новгороде» со ссылкой на Роспотребнадзор по Новгородской области. Эксперты советуют обратить внимание на такие сорта яблок, как «гала», «фуджи», «голден», «гренни смит» и «пинк леди».

Можно добавить к ним кефир и отруби или псиллиум, немного замороженных ягод, взбить в блендере — получится вкусный, полезный и питательный смузи, — посоветовали эксперты ведомства.

По словам специалистов, в феврале остаются актуальными и цитрусовые: апельсины, лимоны, грейпфруты и лаймы. Эти фрукты богаты витамином С и содержат много пищевых волокон. Кроме того, положительное влияние на организм окажут авокадо, содержащие витамины группы А, Е, В, К, фолиевую кислоту, а также омега-3, 6 и 9.

В Роспотребнадзоре посоветовали хранить сезонные фрукты в холодильнике, а если их много, то нарезать их и заморозить. Так они не потеряют свои ценные элементы, а замороженные кубики можно будет использовать для смузи или компотов.

Гастроэнтеролог Азамат Габуев ранее рассказала, что бананы являются ценным источником калия и положительно влияют на работу сердца. В то же время сладкий фрукт может быть вреден при диабете, поэтому страдающим данным заболеванием врач посоветовал сделать выбор в пользу других фруктов, например, яблок или грейпфрутов.