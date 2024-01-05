Россиянам рассказали, куда отправиться на новогодние праздники Директор турфимы Луговой: на каникулах востребованы активный отдых и рыбалка

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут воспользоваться новогодними праздниками для путешествия по Северо-Западу России, рассказал во время беседы с «МК в Питере» директор туристической фирмы Сергей Луговой. По его словам, активный отдых и рыбалку предлагают Мурманск, Архангельск, Калининград и Вологда.

Мурманская область легко побалует туристов морскими деликатесами на любой вкус. Также на юге области есть отличный горнолыжный курорт рядом с Кировском и своим аэропортом. Можно напрямую прилететь сюда покататься на лыжах в горах Хибины, — заявил он.

Луговой добавил, что многие россияне едут отдыхать в Карелию. Здесь относительно мало известных туристических объектов, однако хорошая рыбалка и спокойная атмосфера. В Калининградской области же зима может оказаться слишком мягкой для активного отдыха.

Ранее стало известно, что самым популярным городом для рождественского туризма в России стала Москва: 22% гостиниц забронировано именно там. Далее следуют Санкт-Петербург (13,5%) и Сочи (9%). Из зарубежных городов предпочитают Стамбул, там проведут праздники 9% туристов. В число лидеров также попали Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск. Кроме того, пять процентов отметят праздник в Бангкоке, четыре — на Пхукете.