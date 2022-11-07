Россиянам рассказали, когда может стартовать горнолыжный сезон в Ленобласти На горнолыжных курортах Ленобласти рассказали, что открыть сезон пока не позволяет погода

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Открыть горнолыжный сезон в Ленинградской области пока не позволяет погода, и говорить о дате его начала пока тяжело, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на менеджера местного горнолыжного курорта Юлию. Она рассказала, что в прошлом году сезон открылся 4 декабря, однако бывали случаи, когда он стартовал уже в ноябре.

Менеджер другого горнолыжного курорта в Ленобласти Лариса добавила, что открыть сезон пока не позволяет погода, которая остается слишком теплой. По ее словам, для открытия сезона необходимо, чтобы заморозки сохранились хотя бы три дня, но пока сложно сказать точно, когда такой момент настанет.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов ранее отметил, что температура воздуха предстоящей зимой может подниматься до аномально высоких температур. Подобное может случиться под влиянием тренда на глобальное потепление. В качестве примера необычной зимы, обусловленной глобальным потеплением, он привел в пример зиму без снега в Москве и Подмосковье два-три года назад. Одновременно с этим он подчеркнул, что если теплое течение Гольфстрим кардинальным образом изменит направление в Северной Атлантике, в отдельных регионах может случиться похолодание на 15–20 градусов. Климатолог полагает, что тенденции могут дополнять друг друга.