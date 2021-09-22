Россиянам рассказали, какие продукты не следует есть перед сном

Ужин непосредственно перед сном вреден для организма — это может привести к развитию гастрита. Кроме того, есть ряд продуктов, которые употреблять на ночь категорически противопоказано. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он пояснил, что приём пищи за 15 минут до сна негативно отражается не только непосредственно на желудке, но и на всём желудочно-кишечном тракте. Помимо этого, следует учитывать, особенно тем, кто занимается спортом, что ночью в организме вырабатывается соматотропин, который отвечает за рост мышц. Принятие пищи незадолго до отхода ко сну снизит синтез этого гормона. Идеальное время для ужина — за четыре часа до сна.

Если всё же возникает необходимость перекусить перед сном, то для этого подойдут курица, индейка, нежирная рыба, авокадо. Их желательно съесть не позднее чем за час до сна. Также можно выпить вишнёвый сок, который богат гормоном сна — мелатонином.

Эксперт подчеркнул, что категорически нельзя есть на ночь красное мясо, бобовые и соевые продукты, а также солёные, острые и сладкие блюда.

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