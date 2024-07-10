Следование принципам ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление. — NEWS.ru) способствует повышению конкурентоспособности регионов, заявила академический директор ИнЭУ УрФУ Жанна Беляева на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По ее словам, если специалисты широкого профиля с соответствующими принципами остаются работать в регионе, это влияет на повышение их рейтинга и привлечение новых инвестиций, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть исследования, которые подтверждают, что если умные люди, то есть люди, которые обладают компетенциями широкого профиля, со специализацией в своей отрасли, остаются работать в регионе и поддерживают устойчивое развитие территорий, то этот регион становится более конкурентоспособным, и это влечет за собой не только поднятие региона в рейтинге, но и привлечение новых инвестиций, новых талантов и новых компаний к нам в регион, — сказала Беляева.