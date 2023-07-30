Россиянам посоветовали ехать в регион, где покончила с собой Цветаева В Шереметьево появился баннер с призывом ехать в Елабугу, где покончила с собой Цветаева

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Памятник Марине Цветаевой в Татарстане

В Шереметьево появился баннер, призывающий приехать в Республику Татарстан, поскольку в прошлом веке ее посещала поэтесса Серебряного века Марина Цветаева, сообщает Telegram-канал «Подъем». Россияне, увидевшие постер, напомнили, что в 1941 году литератор покончила с собой в городе Елабуге.

В Госкомитете Татарстана по туризму заявили, что никаких призывов к суициду в рекламу никто не вкладывал. Пресс-секретарь ведомства Елена Елизарова заявила, что «каждый видит то, что хочет увидеть».

Посыл был такой, что очень много в Елабуге мест известных, достопримечательностей, это город с тысячелетней историей, есть и музей Цветаевой. Это нужно смотреть на творческую составляющую человека, а не на последние дни ее жизни, — сказала Елизарова.

Поэтессу похоронили в Елабуге, однако доподлинно неизвестно, где находится могила. Есть сведения, что тело Цветаевой покоится в южной части Петропавловского кладбища. В 1960 году сестра литератора между четырех безвестных могил 1941 года установила крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева», в 1970-е там появилось гранитное надгробие.

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