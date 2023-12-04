Россиянам показали «предзимний шепот» Байкала Нацпарк «‎Заповедное Подлеморье»‎ опубликовало видео ледостава на Байкале

Фото: t.me/zapovednoe_podlemorye

Национальный парк «‎Заповедное Подлеморье» в Бурятии опубликовал кадры ледостава на озере Байкал, сообщает «МК в Бурятии». Как пояснили в дирекции нацпарка, «шепот» байкальского льда всегда предшествует погружению крупнейшего в мире пресноводного озера в зимний сон.

Волны перекатывают ледяные глыбы. По всему побережью, отражаясь от окружающих горных вершин, слышен этот звук — шепот льда, — рассказали в дирекции.

В ФГБУ добавили, что Байкал замерзает значительно позже других водоемов. Этот процесс начинается примерно с середины декабря, так как огромные массы воды требуют более длительного охлаждения, нежели на других озерах и реках. Кроме того, быстрому замерзанию Байкала препятствует ветровая деятельность, которая особенно интенсивно проявляется в осенне-зимний период.

Ранее на Байкале успешно завершилась операция по спасению четверых рыбаков, чей катер сломался при шторме. Поиски пропавших продолжались четыре дня. Спасенные рассказали, что около суток дрейфовали на воде, прежде чем им удалось пристать к безлюдному берегу, где им пришлось спать под открытым небом на углях в 20-градусный мороз.