Россиянам показали деньги в Костроме В Костроме открылась выставка памятных монет от Банка России

Фото: Штаб общественной поддержки

Выставка памятных монет открылась в Костроме. Проект в Штабе общественной поддержки проводит Банк России, информирует Kostroma Today. Посетители смогут ознакомиться с увеличенными памятными монетами, на которых изображены исчезающие и редкие виды животных. Некоторые монеты, представленные на выставке, выпускаются с 1992 года.

Фотовыставка позволяет рассмотреть детали рисунка и прочесть интересные факты о повадках и среде обитания редких представителей животного мира. Образы редких и исчезающих животных на памятных монетах. Например, первая монета с изображением амурского тигра была выпущена в 1992 году, — поделились организаторы.

Экспозиция развернулась в Зеленых рядах. В серию вошли 150 предметов. Выставка будет работать до конца июля.

Ранее стало известно, что 24 региона России представят свои коллективные экспозиции на полях промышленной выставки ИННОПРОМ-2024. В проекте примут участие Свердловская область, Москва, Самара, Краснодарский край, Ростовская область, Башкирия, Татарстан, Ульяновская область, Пермский край, ХМАО-Югра, Вологодская область, ДНР и другие. Выставка проходит в Екатеринбурге.