Россиянин убил гостя из-за приставаний к его дочери В Хакасии мужчина зарезал знакомого из-за знаков внимания к его дочери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель села Московского Усть-Абаканского района Хакасии убил 31-летнего знакомого, который во время совместного застолья стал оказывать знаки внимание его дочери, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Подозреваемый уже признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным следствия, 13 февраля 58-летний мужчина позвал к себе в гости знакомого для совместного распития алкоголя. В ходе застолья гость стал оказывать знаки внимания дочери хозяина дома и не реагировал на его замечания.

После серии безуспешных предупреждений отец девушки вооружился кухонным ножом и напал на оппонента, нанеся ему смертельный удар в область грудной клетки. Мужчина не стал скрываться от следствия и сам вызвал полицию и бригаду медиков. Пострадавший мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что в Омской области бабушка с молотком напала на девятилетнего внука. Мальчика с серьезными травмами доставили в реанимацию, сама нападавшая находится в тяжелом состоянии с резаными ранами.